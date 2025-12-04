Comune di Palermo, firmati i contratti di 20 nuovi funzionari

Il rapporto di lavoro sarà a tempo pieno e indeterminato

PALERMO – Venti nuovi funzionari al Comune di Palermo. Sono stati sottoscritti i contratti dei primi 20 vincitori della procedura di mobilità volontaria finalizzata alla copertura di 93 posti di funzionari – vari profili – a tempo pieno e indeterminato. I candidati che hanno richiesto un differimento procederanno alla firma del contratto entro la fine del mese di dicembre.

Contestualmente è stata avviata la seconda fase della procedura, che prevede l’utilizzo delle graduatorie di altri enti per la copertura dei posti ancora vacanti, per completare il rafforzamento dell’organico comunale. I nuovi funzionari saranno destinati ai seguenti settori: Risorse umane, Ufficio autonomo del Consiglio comunale, Ragioneria, Società partecipate, Lavori pubblici, Ufficio Contratti, Istruzione, Cimiteri, Ambiente, Avvocatura, Direzione generale, Verde, Gestione sinistri, Patrimonio, SUAP, Ufficio del Direttore generale vicario, Politiche socio-sanitarie, Ufficio di Gabinetto, Servizi demografici, Igiene e Salute, Ufficio Traffico, SACE e Cultura.

“Con queste nuove assunzioni – dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale Dario Falzone – continua il percorso di rafforzamento degli uffici comunali, fondamentale per garantire una macchina amministrativa più moderna, efficiente e vicina ai cittadini. L’ingresso dei primi 20 funzionari e l’avvio della seconda fase della procedura di mobilità rappresentano un passo decisivo per colmare le carenze di organico e migliorare la qualità dei servizi in tutti i settori strategici dell’Ente. Il nostro obiettivo è quello di costruire un’amministrazione più forte, capace di dare risposte tempestive e qualificare l’azione pubblica. Questo investimento sulle persone è un investimento sulla città e sul suo futuro”.