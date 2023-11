Comune di Palermo, Caruso (FI): “Bene l’ingresso di Alongi in giunta”

Le parole del coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia

1' DI LETTURA

PALERMO – Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, commenta l’accordo per il ‘rimpasto’ al comune di Palermo – con l’ingresso di Piero Alongi in giunta – , che ha riportato serenità nel centrodestra palermitano.

“Non abbiamo mai avuto dubbi”

“Dopo l’incontro avuto col sindaco a fine settembre e l’ampia disponibilità mostrata in quell’occasione, non abbiamo mai avuto dubbi sulla naturale risoluzione del problema che avevamo posto, rispetto ad un necessario riequilibrio della rappresentanza di Forza Italia all’interno della squadra di governo della città”, afferma.

“Si chiude un vulnus”

“La scelta di Piero Alongi come nuovo assessore risponde ovviamente a una logica politica e di competenza, consci come siamo dell’impegno e delle qualità richieste a chi deve amministrare la nostra città – continua Caruso -. Con la scelta operata dal sindaco Lagalla si chiude quindi un vulnus di rappresentanza del nostro partito e del nostro gruppo consiliare, che resta quello principale all’interno della coalizione di maggioranza”.

“A Piero Alongi auguriamo buon lavoro, certi che la sua competenza e la sua passione, in linea con la leale e costruttiva collaborazione che Forza Italia ha sempre mostrato al sindaco, contribuiranno al lavoro che l’amministrazione comunale sta facendo per risanare e rilanciare la nostra città”, conclude.