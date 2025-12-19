 Conad, 22 mld di fatturato nel 2025 e nuovo store format: Benessity
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Conad, 22 mld di fatturato nel 2025 e nuovo store format: Benessity

1 min di lettura

Conad, 22 mld di fatturato nel 2025 e nuovo store format: Benessity

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI