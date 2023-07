Concerto Lazza a Catania, attesi 11mila spettatori

In arrivo il sold out per il live di stasera: tutte le misure straordinarie nella zona.

CATANIA – Si preannuncia il pienone nella Villa Bellini per l’attesissimo concerto di Lazza a Catania, che si svolgerà stasera con inizio alle 21. Il concerto fa parte della rassegna grandi eventi del Catania Summer Fest promosso dal Comune.

Concerto Lazza a Catania

Per il concerto di Lazza a Catania si prevede il primo sold out della stagione, con oltre 11mila presenze. Il rapper e musicista milanese, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, ha scalato tutte le classifiche con l’album Sirio (preceduto da Zzala, J, Re Mida) e conquistato il grande pubblico con il secondo posto all’ultimo festival di Sanremo per “Cenere”.

La tappa catanese di stasera del Lazza Ouvertour Summer 2023 è inserita anche nel festival itinerante Wave Summer Music e nella rassegna Porte aperte dell’Università di Catania (con agevolazioni per gli studenti).

Le misure

L’eccezionale affluenza prevista di fan e spettatori ha determinato, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, la chiusura anticipata alle ore 12 del Giardino Bellini e l’adozione di provvedimenti di circolazione specifici nella zona.

In particolare è stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto quelli dei residenti diretti in garage, delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso in emergenza) dalle ore 11 di oggi e comunque sino a cessate esigenze, nelle seguenti aree: via Sant’Euplio, nel tratto compreso tra la via Angelo Litrico e largo Paisiello, lato ovest, e nel tratto compreso tra la via angelo Litrico e la piazza Roma; via Argentina; via Etnea,tratto compreso tra via Litrico e via Argentina.

È stato disposto inoltre il divieto di sosta, con rimozione coatta, per tutti i veicoli, dalle ore 10 di oggi e comunque sino a cessate esigenze, nelle seguenti aree: via Sant’Euplio, nel tratto compreso tra la via Angelo Litrico e largo Paisiello, lato ovest, e nel tratto compreso tra la via Angelo Litrico e la piazza Roma, ambo i lati; via Angelo Litrico, lato sud; via Argentina, lato nord.