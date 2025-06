Radio Italia a Palermo: le regole da rispettare e l’orario di ingresso

Ogni accredito ha le indicazioni con il varco di accesso che dovrà essere rispettato

PALERMO – Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo. Il concerto è in programma venerdì 27 giugno al Foro Italico. Allo spettacolo, che vedrà esibirsi Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Rose Villani, Tananai e The Kolors, assisteranno 50mila persone, che hanno prenotato gli accrediti dal sito ticketone.

Le regole per accedere al concerto di Radio Italia

Naturalmente, per accedere al concerto sarà necessario rispettare alcune regole una tra tutte l’orario di accesso. Al concerto di potrà accedere avendo, appunto, l’accredito ma i fruitori si dovranno presentare ai varchi entro le 18.30. Ogni accredito ha le indicazioni con il varco di accesso che sono tre: piazza Tonnarazza, via Lincoln e Via Cala (adiacenze Circolo Canottieri).

Al concerto potranno assistere anche le persone con disabilità, il cui accesso è consentito solo tramite accredito. L’accesso all’area disabili sarà garantito solo a coloro che hanno ricevuto via mail l’accredito per loro e per un accompagnatore e potranno accedere dal varco in Piazza Tonnarazza.

Cosa non si può introdurre

Per chi accederà al concerto sarà vietato introdurre valigie e trolley; bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…); powerbank di dimensioni superiori a quelle di uno smartphone; trombette da stadio; armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio; catene.

E ancora: bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile; accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; introdurre o vendere all’interno dell’impianto bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica di qualsiasi dimensione; animali di qualsiasi genere e taglia; bastoni per selfie e treppiedi.

Vietato introdurre caschi da motociclista di qualsiasi genere; ombrelli e aste; strumenti musicali; penne e puntatori laser; droni e aeroplani telecomandati; biciclette, skateboard, pattini e overboard; tende e sacchi a pelo; vietato esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite; svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dalla società organizzatrice dell’evento; stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.

Divieti e strade chiuse

Giovedì 26 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 24.00, e comunque sino al termine delle prove, sarà chiusa la carreggiata di mare del Foro Umberto I da Piazza Tumminello al civ. 11/12 (altezza gelateria Ilardo). In alternativa, per garantire comunque la circolazione direzione porto, in corrispondenza del tratto chiuso viene istituito il doppio senso di marcia nella carreggiata lato monte, con deviazioni tramite i varchi di Piazza Tumminello e del civ. 11/12 (alt. Gelateria Ilardo).

Dalle ore 8.00 di mercoledì 25 giugno alle ore 8.00 di sabato 28 giugno, istituito il divieto di sosta in entrambe le carreggiate del Foro Italico (compresa quella arretrata, antistante l’N.H. Hotel con accesso da via Lincoln e in via Cala, lato monte).

Dalle ore 7.00 del 27 giugno alle ore 5.00 di sabato 28, chiudono al traffico le seguenti strade: Via Francesco Crispi altezza via Onorato chiusura del sottopasso direzione via Cala; Via Francesco Crispi tratto compreso tra piazza XIII Vittime e la via Cala corsia lato monte; Via Cala intero tratto; Via Vittorio Emanuele tratto compreso tra via Porto Salvo e Foro Umberto I; Foro Umberto I intero tratto, su ciascuna carreggiata (compresa quella arretrata, antistante N.H. Hotel con accesso da via Lincoln); Piazza Tonnarazza (intera piazza); Piano di Sant’Erasmo (intera area); Via Lincoln tratto compreso tra corso dei Mille e Foro Umberto I.

I veicoli provenienti da via Archirafi hanno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione della stazione centrale; Piazzetta Porta Reale; Via Nicolò Cervello (intero tratto); Via Torremuzza (intero tratto); Piazzetta Kalsa; Salita Santi Romano; Via Butera (intera); Via Tiro a Segno, nel tratto compreso tra la via Archirafi (esclusa) e piazza Tumminello; Piazza Tumminello; Via Ponte di Mare; Via Messina Marine, nel tratto compreso tra la via Ponte di mare e la via Cappello (esclusa), ad eccezione dei pullman che potranno accedere nel tratto che va da via Cappello a via Adorno perché adibita ad area di sosta per gli stessi.

Nelle stesse strade è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 18.00 del 26 giugno alle 5.00 del mattino dopo il concerto.

Martedì 24 giugno, a partire dalle ore 8.00, il Coime provvederà alla rimozione dei dissuasori in ghisa esistenti nello sparti raffico in Foro Umberto I° sul prolungamento della Via Lincoln, al fine di creare un varco di attraversamento per di 4 metri e sarà momentaneamente protetto da transenne. I dissuasori saranno poi ricollocati il giorno dopo il concerto (sabato 28 giugno).

Vie e aree parcheggio

Per l’occasione, è possibile parcheggiare l’auto nei seguenti punti: Via Cappello – via Adorno e viale dei Picciotti; parcheggio Basile; parcheggio Nina Siciliana; parcheggio John Lennon; piazzale Ambrosini.

Il giorno del concerto, in viale dei Picciotti, nel tratto compreso tra via Cappello e via Bennici carreggiata lato monte e in via Adorno, nell’intero tratto della carreggiata lato fiume Oreto, potranno sostare solo i pullman adibiti al trasporto dei passeggeri. Mentre per tutti gli altri veicoli vige il divieto di sosta con rimozione (a eccezione ovviamente dei mezzi di soccorso, emergenza, protezione civile, forze dell’ordine e organizzatori).

Dove vedere il concerto di Radio Italia

Il concerto è trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv, in streaming audio/video su radioitalia.it, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà visibile anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.