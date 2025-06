Radio Italia a Palermo, in tre giorni volatilizzati i biglietti

Oltre 50mila persone assisteranno al concerto del 27 giugno

PALERMO – Volatilizzati, in soli tre giorni, i 50mila accrediti per il concerto di Radio Italia che si terrà il prossimo 27 giugno al Foro Italico a Palermo.

Radio Italia dopo la pausa dello scorso anno ha scelto, ancora una volta, il capoluogo siciliano per il concerto che vedrà l’esibizione di Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Tananai e The Kolors che saranno accompagnati dall’orchestra Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori, mentre ad alternarsi alla conduzione le voci storiche dell’emittente, confermando la formula lanciata per la scorsa edizione del concerto.

Come accedere al concerto

Chi, tramite il sito ticketone, è riuscito ad avere l’accredito potrà assistere al concerto a ingresso gratuito, chi non c’è riuscito, purtroppo, dovrà rimanere fuori.

Gli accrediti gratuiti non sono numerati e danno diritto all’accesso all’area prato che sarà suddivisa in due settori: settore con ingresso da Piazza Tonnarazza e via Lincoln; settore con ingresso da Via Cala, adiacenze Circolo Canottieri.

L’area disabili, collocata su una pedana rialzata, sarà accessibile tramite accredito gratuito per un disabile e un accompagnatore.

L’ingresso è consentito entro le ore 18.30. Lo spettacolo inizia alle ore 20.40.

Il palco e dove vedere il concerto

Il prossimo lunedì, il 16 giugno, inizieranno i lavori di montaggio del palco. La struttura sarà larga circa 40 metri e profonda 20.

Il concerto sarà trasmesso in contemporanea in tutte le piattaforme di Radio Italia e in diretta in contemporanea su Sky Uno, in streaming su Now e su Tv8.

A Palermo si attendono molti turisti. “Da settimane, le strutture alberghiere della città registrano prenotazioni di turisti da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane per assistere al concerto di Radio Italia”, ha dichiarato Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo.