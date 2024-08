Concorso autisti Ministero della Giustizia, 1000 posti per diplomati

Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 25 settembre 2024

Il Concorso autisti Ministero della Giustizia 2024 rappresenta una significativa opportunità lavorativa per chi desidera intraprendere una carriera nel settore pubblico. L’iniziativa mira a reclutare 1.000 autisti per gli uffici giudiziari in tutta Italia. Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 25 settembre 2024.

Numero di posti disponibili e obiettivi

Il concorso prevede la selezione di 1.000 conducenti di automezzi da destinare agli uffici giudiziari. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Giustizia con l’obiettivo di potenziare l’efficienza operativa degli uffici attraverso una gestione ottimale dei trasporti e dei servizi logistici necessari. I posti offerti sono a tempo indeterminato e con orario di lavoro pieno.

Requisiti per la partecipazione

Per partecipare al concorso autisti del Ministero della Giustizia, è necessario essere maggiorenni e in possesso di un diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado, valido per quadriennio e quinquennio. Inoltre, i candidati devono avere un’idoneità psico-fisica adeguata alle mansioni richieste e possedere una patente di guida di categoria B. Quest’ultima deve essere valida da almeno tre anni, con un residuo di almeno 18 punti e senza sospensioni negli ultimi tre anni per violazioni degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.

Struttura del concorso autisti Ministero della Giustizia

Il processo di selezione prevede una valutazione dei titoli, una prova scritta e una prova pratica di guida. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice prima della prova scritta. I candidati ammessi a quest’ultima saranno quattro volte il numero dei posti disponibili.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è un aspetto cruciale della selezione. I candidati possono ottenere fino a 10 punti in base a vari criteri: voto di diploma: il punteggio varia in base alla valutazione finale ottenuta, con un massimo di 3 punti per votazioni più elevate.

Abilitazioni e iscrizioni: possesso dell’attestato di abilitazione come istruttore di guida (2 punti) o iscrizione al “Ruolo dei periti assicurativi” (2 punti). Patenti e esperienza: patenti di categoria superiore a quella richiesta o esperienza di almeno ventiquattro mesi come conducente per forze di polizia o corpi militari possono aggiungere fino a 5 punti.

La prova scritta consiste in un test con 30 quesiti a risposta multipla da completare in 45 minuti. Il punteggio massimo è di 30 punti. Per superare la prova è necessario ottenere almeno 21 punti. Le materie del test includono: norme generali sul pubblico impiego; codice della strada; conoscenze di base di Word ed Excel e lingua inglese livello A2.

La prova pratica è progettata per valutare le capacità di guida dei candidati. Ha una durata massima di 15 minuti e un punteggio massimo di 20 punti. Gli aspetti valutati includono la preparazione del veicolo e l’esecuzione di manovre specifiche come frenate di precisione, inversioni e parcheggi. Il punteggio minimo per passare la prova è di 14 punti.

Presentazione della domanda e dettagli ulteriori del concorso autisti Ministero della Giustizia

Le candidature devono essere presentate attraverso il portale inPA. I candidati devono possedere lo SPID e una PEC personale per inviare la domanda. Non è richiesta alcuna tassa di iscrizione. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 25 settembre 2024 alle ore 12:00.

Oltre al concorso per autisti, il Ministero della Giustizia prevede ulteriori concorsi nel piano triennale 2023-2025. Per ulteriori dettagli, è consigliabile consultare le comunicazioni ufficiali del Ministero.

Con questa iniziativa, il Ministero della Giustizia intende non solo migliorare l’efficienza degli uffici giudiziari ma anche offrire nuove opportunità di lavoro a chi desidera contribuire al buon funzionamento del sistema giudiziario italiano.

