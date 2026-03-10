Concorso esterno, i legali: “Iacolino è estraneo alle accuse e si è dimesso”

PALERMO – “In relazione alle indagini della procura della repubblica di Palermo che riguardano il dr Salvatore Iacolino, rappresentiamo che il nostro assistito rimane fortemente sorpreso ed amareggiato dalla accuse ingiuste ed infamanti che gli vengono rivolte”.
Sono le parole degli avvocati Pino Di Peri e Arnaldo Faro, che assistono il manager Salvatore Iacolino, indagato per concorso esterno alla mafia.
Concorso esterno, le parole del legali di Iacolino
Iacolino “si dichiara totalmente estraneo alle contestazioni ricevute – aggiungono i legali – e conferma la fiducia nei confronti della magistratura, che siamo sicuri, accerterà l’assoluta sua estraneità nella vicemda in questione”.
E ancora, “il dr Salvatore Iacolino, al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti dell’Istituzione rappresentata , si è dimesso, con effetto immediato, dall’incarico di direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria policlico di Messina”.
Faraoni: “Prendiamo atto delle dimissioni”
“Do conferma delle dimissioni presentate dal direttore generale dell’Azienda universitaria policlinico di Messina e quindi prendiamo atto della conseguente interruzione definitiva dell’incarico”. Lo dichiara l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni.
La notizia fa seguito alla decisione assunta oggi pomeriggio in giunta regionale di sospendere con immediatezza, data l’urgenza, Salvatore Iacolino, preannunciando l’avvio del procedimento di revoca della recente nomina.