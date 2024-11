Concorso al ministero della Cultura, 518 posti: ecco la graduatoria PDF

Concorso al ministero della Cultura, 518 posti. Ecco la graduatoria ufficiale con il pdf sfogliabile.

A seguito dell’approvazione della nuova graduatoria finale di merito da parte della Commissione esaminatrice, è stata validata dalla Commissione Ripam, nella seduta dell’8 novembre 2024, la nuova graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di 518 (cinquecentodiciotto) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, dei ruoli del Ministero della cultura, profilo Funzionario Storico dell’Arte (Codice 05).

Nella graduatoria finale n.4 candidati idonei hanno cambiato posizione in esito alle istanze in autotutela. I nominativi dei suddetti candidati saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti ai sensi dell’art.19 del decreto legislativo n.33 del 2013.



Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di 518 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero della cultura (G.U. n. 88 del 08-11-2022 e G.U. n. 97 del 09-12-2022), ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del bando di concorso, si pubblica la graduatoria dei vincitori approvata dalla Commissione esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam nel corso della seduta del 22 maggio 2024.

