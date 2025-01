Concorso per agenti di polizia penitenziaria, oltre 3mila posti: i requisiti

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 febbraio

ROMA – Il ministero della Giustizia ha bandito un concorso per 3.246 posti di allievi agenti di polizia penitenziaria. Il bando che porterà, dunque, personale all’interno dei carceri dove da tempo i sindacati lamentano carenze, è stato indetto con decreto dirigenziale del 10 gennaio 2025.

Distribuzione dei posti

Ben 1947 posti del concorso saranno divisi tra volontari in ferma iniziale (VFI) in servizio da almeno 6 mesi alla data di scadenza, ai Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo al termine annuale e ai Volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in congedo.

Per le restanti 1299 unità (1181 uomini e 118 donne) il concorso è aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Requisiti principali

Naturalmente, chi presenterà domanda al concorso per gli agenti di polizia penitenziaria dovrà avere dei requisiti prefissati al momento della pubblicazione del bando e sono: cittadinanza italiana; età compresa tra 18 e 28 anni (con possibili elevazioni per servizio militare); diploma di scuola secondaria di secondo grado; idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; assenza di precedenti penali o destituzioni da pubbliche amministrazioni.

Le fasi del concorso

Il concorso si suddividerà in quattro fasi così suddivise: prova scritta: domande a risposta sintetica o a scelta multipla su argomenti di cultura generale e materie della scuola dell’obbligo. Prove di efficienza fisica: esercizi ginnici per valutare forza, resistenza e prestanza fisica. Accertamenti psico-fisici: visite mediche per verificare l’idoneità sanitaria. Accertamenti attitudinali: test e colloqui per valutare le capacità di ragionamento e il profilo psicologico

Come e quando fare la domanda

Le domande, che dovranno essere compilata e trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito modulo presente sul sito del Ministero e accessibile utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), devono essere presentate entro il termine perentorio dal 16 gennaio 2025 al 15 febbraio 2025. Per presentare la domanda, inoltre, è necessario avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec).

