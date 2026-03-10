Concorso per polizia penitenziaria, oltre 3mila posti disponibili

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 18 marzo

ROMA – Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 3.350 Allievi Agenti del corpo di Polizia Penitenziaria, aperto sia ai cittadini italiani che ai volontari in ferma prefissata. Chi vorrà partecipare avrà tempo per presentare la domanda entro il giorno 18 marzo 2026.

I posti disponibili

I posti disponibili per il concorso sono così distribuiti:

1.340 posti (1.219 per uomini e 121 per donne), aperti ai cittadini italiani .

(1.219 per uomini e 121 per donne), . 2.010 posti (1.829 per uomini e 181 per donne), riservati : ai volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e in ferma prefissata di un anno (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno 12 mesi ; ai volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4) che abbiano svolto almeno 12 mesi di servizio.

(1.829 per uomini e 181 per donne), :

Requisiti generali:

Cittadinanza italiana;

Godimento dei diritti civili e politici;

Età compresa tra 18 e 28 anni (con possibili estensioni per servizio militare);

Qualità morali e di condotta ineccepibili;

Idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio.

Titolo di studio richiesto:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’università.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere complita e trasmessa, esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito modulo (FORM) presente nella scheda sintesi del concorso sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it. Per accedere al form di domanda il candidato dovrà utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, pena la non ammissione alla prova. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda.

Le fasi di svolgimento del concorso

Il concorso sarà articolato in diverse fasi. La prima è la prova scritta, che sarà seguita dalle prove di efficenza fisica. Dopo queste due prime fasi si passerà agli accertamenti psico-fisici e gli accertamenti attitudinali.

Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso.

