Termine ultimo per la richiesta fissato al 12 ottobre 2024.

Il ministero della Difesa ha reso disponibili cinquantacinque posti attraverso il concorso straordinario come VFP4 per le Forze speciali. Il concorso è riservato ai VFP1 in servizio o in congedo che siano qualificati come Operatore Basico per le Operazioni Speciali (OBOS).

Il 10% dei posti è riservato a categorie speciali, come i diplomati delle Scuole Militari. I contratti offerti consistono in una ferma prefissata quadriennale con la possibilità di ulteriore carriera futura nelle Forze Speciali.

Concorso straordinario VFP4 2024: i requisiti

I requisiti per poter candidarsi per uno dei cinquantacinque posti disponibili sono:

avere un’ età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti;

non compiuti; bisogna essere diplomati in una scuola secondaria di primo grado.

Il requisito più importante resta però la qualifica di Operatore Basico per le Operazioni Speciali e il non essere stati esclusi dall’iter formativo per le Forze Speciali.

Articolazione concorso VFP4 2024

Il concorso sarà articolato in quattro step: una prova di selezione culturale, logico-deduttiva e professionale; attestamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale; una prova unica, non differenziata per uomini o donne, di efficienza fisica e, infine, la valutazione dei titoli.

Concorso straordinario VFP4 2024: il termine ultimo per la richiesta

Il concorso è disponibile dal 13 settembre 2024 sul sito del Ministero della Difesa nella sezione dedicata ai concorsi online. Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato al 12 ottobre 2024.

