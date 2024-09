Condotta antisindacale, Cisl FP: “Nostra vittoria sul Policlinico”

La sentenza del Giudice del lavoro

CATANIA – Condanna al pagamento delle spese processuali e piena adesione alla tesi del sindacato sulla condotta antisindacale del Policlinico di Catania: è una vittoria piena quella ottenuta da Cisl FP Catania nella vicenda che l’ha vista opporsi al Policlinico di Catania. Lo comunica il sindacato in una nota. Cisl FP Catania aveva denunciato la condotta dell’Azienda sanitaria nell’ambito delle procedure per le progressioni verticali.

“Una importante vittoria – dice Danilo Sottile, segretario generale Cisl FP Catania – che accoglie in pieno le tesi della Cisl FP Catania sulla condotta antisindacale del Policlinico”.

La vicenda

Dopo aver impugnato davanti al Tribunale amministrativo il bando di avvio delle procedure di progressione verticale del personale del Policlinico, ed in attesa dell’udienza pubblica che si terrà il prossimo mese di gennaio, l’Azienda sanitaria, tentando di porre rimedio, aveva unilateralmente modificato la dotazione organica ed il relativo Piano di fabbisogno del personale.

Ritenendo illegittimo anche questo intervento, la Cisl FP Catania oltre ad impugnare sempre innanzi al Tar anche le delibere di modifica della dotazione organica, si è contestualmente rivolta anche al Tribunale del lavoro rilevando che detto intervento dell’Azienda concretizzasse una lesione delle proprie prerogative sindacali, in quanto non era stata resa la dovuta informazione preventiva prima dell’adozione delle delibere.

In particolare la Cisl FP ha denunciato innanzi al Giudice del lavoro la condotta antisindacale dell’Azienda. Solo dopo la notifica del ricorso, tentando anche questa volta di correre ai ripari, l’Azienda Policlinico ha revocato le delibere contestate.

Il tardivo intervento in autotutela dell’Azienda non è però stato sufficiente per evitare una condanna da parte del Tribunale del lavoro.

La sentenza

Con decreto depositato lo scorso 2 settembre, il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania Patrizia Mirenda, pur rilevando che la materia del contendere era da ritenersi cessata in seguito alla revoca da parte dell’Azienda Policlinico delle delibere contestate, ha tuttavia condannato comunque l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della Cisl FP di Catania.

Condividendo le tesi difensive del sindacato, assistito dall’avvocato Dino Caudullo, il Tribunale di Catania ha in particolare accertato che nell’adottare le delibere in contestazione, l’Azienda aveva indubitabilmente violato l’obbligo di informazione preventiva nei confronti della Cisl FP, integrando così gli estremi della condotta antisindacale.

“Una importante vittoria”

“Si tratta di una importante vittoria per Cisl FP Catania”: a commentare la sentenza è il segretario generale della Cisl FP Catania Danilo Sottile. “La pronuncia del Tribunale di Catania – dice Sottile – si inserisce nella vertenza sul nuovo regolamento che disciplina le progressioni verticali del personale dell’Azienda che da mesi vede impegnato il sindacato a difesa dei diritti dei lavoratori del Policlinico”.

“La partita non è però ancora chiusa – ha proseguito Sottile – in quanto a gennaio il Tar di Catania sarà chiamato a pronunciarsi sulle diverse censure di illegittimità del bando sulle progressioni verticali che abbiamo sollevato con il nostro legale avvocato Dino Caudullo”.