Confcommercio Palermo, Di Dio: “Allarme sicurezza, più controlli”

Le parole delle vicepresidente nazionale

PALERMO – “La legalità ci piace, la sicurezza ci serve”. È il messaggio lanciato da Confcommercio Palermo durante la Giornata nazionale della Legalità promossa da Confcommercio, nel corso della quale è stato presentato il report del Centro Studi dedicato alla sicurezza urbana.

L’allarme lanciato da Confcommercio Palermo

Secondo i dati illustrati, quasi un terzo delle imprese del terziario, soprattutto nel Sud e nelle Isole, percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza. Furti, vandalismi, spaccate, aggressioni e rapine sono i fenomeni maggiormente avvertiti dagli operatori economici.

“La sicurezza non riguarda solo l’ordine pubblico – ha dichiarato Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo e vicepresidente nazionale con delega all’etica d’impresa, legalità e sicurezza –. Una città insicura scoraggia i consumi, riduce gli investimenti, svuota i centri urbani e alimenta la desertificazione commerciale”.

Nel suo intervento, Di Dio ha richiamato l’attenzione sulla situazione di Palermo, definita particolarmente delicata dopo l’aumento di episodi di criminalità violenta registrati nelle ultime settimane.

“Peggiora la fiducia dei cittadini”

“C’è un costante peggioramento che incide sulla fiducia dei cittadini, riflettendosi direttamente sull’economia – ha aggiunto –. Servono urgenti misure di prevenzione e controllo del territorio. Non possiamo accettare che il presidio della legalità diventi un costo ordinario d’impresa sempre crescente”.

Secondo Confcommercio, quasi il 90% delle aziende nel 2025 ha investito in sistemi di sicurezza, ma le associazioni di categoria chiedono un rafforzamento dei controlli, più presidi sul territorio e un contrasto strutturale ad abusivismo e contraffazione.

“La sicurezza e il commercio costituiscono un binomio inscindibile per la vita delle città – ha sottolineato Di Dio – Ogni negozio aperto rappresenta presenza, comunità e presidio sociale”.

Nel corso della manifestazione, il presidente nazionale Carlo Sangalli e la vicepresidente Di Dio, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, hanno conferito il premio nazionale Confcommercio “Legalità, ci piace!” al procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia.

Il riconoscimento è stato assegnato “per l’altissimo senso dello Stato e per una vita professionale interamente dedicata al contrasto della criminalità organizzata, alla tutela della legalità e alla difesa delle libertà dei cittadini e delle imprese”.