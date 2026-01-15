Confcommercio e Lions, iniziativa per la Missione di Biagio Conte

Di Dio: la realizzazione dell’infermeria è un progetto di civiltà

PALERMO – Confcommercio Palermo e i Lions daranno vita sabato, 17 gennaio, a una iniziativa di beneficenza a sostegno del progetto della nuova infermeria della Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte che verrà realizzata all’interno della Cittadella del Povero di via Decollati.

L’iniziativa chiuderà una settimana intensa di eventi in memoria di Fratel Biagio, scomparso tre anni fa, e rappresenta un importante momento di solidarietà a favore delle persone più fragili, ospiti della struttura che il missionario laico palermitano è riuscito a far crescere nel corso degli anni. Il programma prevede una Santa Messa alle 17.00, celebrata da don Pino Vitrano. A seguire, la presentazione della Missione e del progetto dell’infermeria, gli interventi istituzionali e la consegna del contributo raccolto. L’incontro si concluderà con la visita alla Cittadella, l’apposizione di una targa commemorativa dell’evento e la benedizione della Croce di Fratel Biagio Conte.

“La Missione Speranza e Carità – dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo – rappresenta un presidio insostituibile di umanità e solidarietà. Come Confcommercio, in linea con i progetti portati avanti nel sociale, abbiamo voluto affiancare chi opera quotidianamente e volontariamente al servizio degli ultimi. La realizzazione dell’infermeria è un progetto di civiltà oltre che un omaggio riconoscente alla figura di Biagio Conte che ha dedicato la sua vita al sostegno delle persone più bisognose”.

“L’Associazione Lions International – dice Pietro Passariello, presidente della prima circoscrizione Lions dell’area metropolitana di Palermo – è impegnata nel volontariato in tanti settori: dalla salute all’ambiente, dalla legalità alla scuola. Riteniamo doveroso contribuire alla realizzazione della nuova infermeria, presidio fondamentale per il buon funzionamento della Missione che don Pino Vitrano sta portando avanti con un lavoro prezioso”.

Salvatore Zambito, nella duplice veste di dirigente di Confcommercio e presidente dei Lions della zona 3 Palermo, sottolinea come la Missione abbia bisogno di gesti concreti. “Il buon andamento della Missione necessita di azioni e attenzioni quotidiane da parte di tutti: è stato bello constatare la disponibilità di alcune aziende palermitane che hanno aderito alla raccolta dei fondi”.