Confcommercio Professioni Ordinistiche, Palmigiano è il nuovo presidente

Il rinnovo della dirigenza della federazione provinciale

PALERMO – L’avvocato Alessandro Palmigiano è il nuovo presidente di Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo. La nomina è avvenuta nell’ambito della federazione che rappresenta le associazioni professionali e che a livello nazionale conta circa 20 mila iscritti. L’assemblea ha anche provveduto al rinnovo del consiglio direttivo dell’associazione.

Il nuovo consiglio direttivo vede Antonio Di Fresco ricoprire la carica di vicepresidente vicario, mentre Walter Emanuele Angelico, Michele Orlando, Lucio Savagnone e Gabriella Tutone sono stati nominati consiglieri.

Alessandro Palmigiano succede ad Alessandro Dagnino, che ha recentemente lasciato l’associazione per assumere la guida dell’assessorato regionale all’Economia.

“Rafforzeremo la voce dei professionisti”

“È un onore e una grande responsabilità – ha dichiarato il neo presidente Alessandro Palmigiano –. Lavoreremo per rafforzare la voce dei professionisti nella società e per tutelare i loro interessi. L’obiettivo del nostro mandato sarà quello di portare avanti iniziative concrete e di valorizzare la figura del professionista, garantendo anche l’accesso agli incentivi governativi che possono sostenere la crescita e l’innovazione”.

Anche Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, ha espresso soddisfazione per la nomina: “L’esperienza e la competenza di Alessandro Palmigiano e il contributo di consiglieri di indiscusso valore saranno fondamentali per rappresentare al meglio il mondo delle professioni in un contesto di mercato in cui è cresciuto progressivamente il bisogno dei servizi, l’esigenza di specializzazione e sono aumentati i servizi professionali”.

Il profilo

Alessandro Palmigiano è un avvocato cassazionista e Managing Partner dello studio legale Palmigiano e Associati. La sua attività professionale si concentra sul diritto civile e commerciale, con particolare attenzione al diritto bancario e al diritto internazionale, fornendo assistenza a clienti privati e business sia in Italia che all’estero.

Nel corso della sua carriera, ha fatto parte di importanti gruppi di studio e di ricerca a livello nazionale e internazionale, alcuni dei quali nominati dalla Commissione Europea. Ha partecipato come relatore a numerosi convegni sulle tematiche giuridiche di sua competenza ed è autore di diverse pubblicazioni e libri. Dal 2009 ricopre anche la carica di Console onorario della Repubblica di Lituania per la Regione Siciliana.