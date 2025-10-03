La nomina di Iacolino e le polemiche: tutte le reazioni

Intervengono esponenti del centrosinistra e del centrodestra

PALERMO – La conferma di Salvatore Iacolino al dipartimento Pianificazione strategica spacca la maggioranza e l’opposizione attacca. Ma c’è anche chi si congratula. Tutte le reazioni.

Tamajo: “Piena soddisfazione”

“Come componente della Giunta regionale esprimo piena soddisfazione per le decisioni assunte oggi dal Presidente Schifani e dall’Esecutivo in materia di sanità. La riconferma di Salvatore Iacolino al dipartimento pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Sanità e la nomina di Alberto Firenze a Direttore generale dell’ASP di Palermo sono scelte di grande valore”, afferma l’Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo.

“Si tratta di figure di comprovata competenza ed esperienza. La continuità garantita da Iacolino è fondamentale per dare stabilità e prospettiva a un settore strategico come la sanità. Allo stesso tempo, la nomina di Firenze rappresenta una nuova sfida che porterà innovazione e capacità manageriale in una delle più complesse aziende sanitarie d’Italia, quale l’ASP di Palermo”, continua l’esponente azzurro.

“Sono certo che queste decisioni – conclude Tamajo – rafforzeranno l’intero sistema sanitario regionale, a beneficio dei cittadini e del territorio. Una sanità più efficiente e moderna non è solo garanzia di salute, ma anche un elemento essenziale per la crescita economica e sociale della Sicilia”.

Catanzaro (Pd): “La nomina spacca la Giunta”

“Nonostante i rilievi della Corte dei conti – dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars – che ha più volte ribadito di dover puntare sulle risorse interne per la nomina dei dirigenti regionali, Schifani insiste sul nome di Iacolino e tira dritto anche a costo di creare una profonda spaccatura nella giunta, dove si è notata l’assenza di assessori di Fratelli d’Italia e dell’Mpa”.

Catanzaro attacca il governatore siciliano: “Evidentemente il presidente della Regione, che di certo non si preoccupa del diritto alla salute dei siciliani, ha molto a cuore quella poltrona da dirigente che per lui deve essere davvero importante”.

Faraone (Iv): “Presenteremo un esposto alla Corte dei Conti”

“Negli ospedali siciliani si muore anche per un nulla: liste d’attesa infinite, pronto soccorso inefficaci, nessun investimento concreto”. Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva parte dal quadro generale della Sicilia per anticipare l’affondo sulla conferma di Iacolino.

“La sanità è al collasso e i dirigenti continuano a essere scelti con logiche di appartenenza politica anziché per competenza – aggiunge Faraone -. È una vergogna che, mentre i cittadini non sanno più come curarsi, i partiti di governo pensino soltanto a occupare poltrone e a favorire clientele. La conferma illegittima del disastroso Iacolino ne è la dimostrazione più evidente: uno scontro di potere che vede Schifani e Fratelli d’Italia perdere la faccia, mentre a perdere davvero, ogni giorno, sono i siciliani con la loro salute. Presenteremo un esposto alla Corte dei conti sulla nomina di Iacolino”, conclude.

D’Agostino (FI): “Riconferma è scelta di coerenza”

Nicola D’Agostino, esponente catanese di Forza Italia, è soddisfatto: “Bene ha fatto Schifani a scegliere di confermare l’attuale DG del Dipartimento Strategico dell’Assessorato alla Sanità. Iacolino merita i complimenti per il lavoro fatto in condizioni di estrema difficoltà, ha infatti operato con il giusto equilibrio in questi anni, ridando slancio ed organizzazione all’intero sistema sanitario, ed è stato anche un solido punto di riferimento concreto per tutti”.

“Andava bene prima e non va bene ora? – aggiunge D’Agostino -. Capisco che alcuni no, dovuti e coraggiosi, di cui ha dovuto assumersi l’onere, possano aver dato fastidio, capisco anche che la battaglia politica possa formare opinioni diverse, ma a volte traspare un risentimento strumentale che andrebbe una volta per tutte superato. Concentriamoci sui problemi reali, evitando la retorica e gli attacchi personali. Un augurio di buon lavoro anche ad Alberto Firenze che va alla guida dell’Asp di Palermo”.