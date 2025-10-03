Meloniani contro la conferma dell'ex eurodeputato. Lettera di La Rocca

PALERMO – Le nomine di Salvatore Iacolino e Alberto Firenze, rispettivamente al dipartimento Pianificazione strategica e all’Asp di Palermo, sono state approvate dalla giunta Schifani ma nel governo regionale si apre una frattura profonda con Fratelli d’Italia. La riunione del governo che ha dato il semaforo verde alle due importanti nomine della sanità ha visto presenti otto componenti su 13 dell’Esecutivo.

FdI contro la nomina di Iacolino

Il casus belli è la nomina di Iacolino alla Pianificazione strategica. Una scelta che fonti di Fratelli d’Italia ritengono “non concertata”, ma anche “avventata” per via delle sentenze della Corte dei conti che in passato hanno colpito i governi che avevano optato per dirigenti esterni a fronte della disponibilità degli interni all’amministrazione regionale.

L’assessorato regionale alla Salute

Nomine, la lettera di La Rocca

Nessun assessore di FdI era seduto al tavolo quando si è affrontato il punto all’ordine del giorno, così come l’esponente Mpa Francesco Colianni. L’unico meloniano presente a Palazzo d’Orleans era l’assessore ai Beni culturali Francesco Scarpinato, arrivato soltanto per consegnare una lettera a firma del direttore generale del suo dipartimento, Mario La Rocca. Quest’ultimo ha presentato domanda per tornare alla Pianificazione strategica e si dice pronto alla risoluzione del suo attuale contratto ai beni culturali.

Una mossa messa nero su bianco questa mattina, proprio quando La Rocca ha letto sui giornali le indiscrezioni sulla nomina di Iacolino, fatta per sgombrare il campo da eventuali ostacoli di incompatibilità. Nella lettera, che LiveSicilia ha avuto modo di visionare, La Rocca fa riferimento ad un parere dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui la nomina di dirigenti esterni può avvenire soltanto come “extrema ratio” dopo che siano andati a vuoto i tentativi di arruolare un interno.

Sono ore molto delicate per i rapporti interni al governo. Forza Italia, nonostante la presa di posizione di FdI, è andata avanti con le nomine di Iacolino e Firenze, quest’ultimo molto vicino all’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo e al deputato regionale Marco Intravaia. La Giunta, nonostante le assenze, era in numero legale e ha deciso di andare avanti sulla nomina dell’ex europarlamentare di Forza Italia che torna così per la terza volta consecutiva a guidare uno dei dipartimenti centrali nel sistema sanitario regionale.