Confial, Giuseppe Amodeo nuovo segretario regionale aggiunto

La nomina del segretario generale nazionale Benedetto Di Iacovo

PALERMO – Il segretario generale nazionale della Confial Benedetto Di Iacovo ha ufficializzato oggi la nomina di Giuseppe Amodeo quale segretario regionale aggiunto del sindacato in Sicilia. Amodeo, 35 anni, di Termini Imerese, è laureato in scienze politiche, con una solida esperienza nel sociale e un impegno civico che affonda le radici in un percorso fatto di ascolto, partecipazione e dedizione. È sposato e padre orgoglioso di due figli, Antonio e Pietro. La sua formazione e la sua sensibilità lo rendono un interprete moderno del ruolo sindacale: vicino ai lavoratori, al territorio, alle sfide del cambiamento.

“Accolgo questa nomina sindacale – afferma Giuseppe Amodeo – con grande senso di responsabilità e con lo spirito di chi è pronto a mettersi al servizio di una organizzazione effettivamente libera, autonoma, indipendente e con una grande progettualità e visione di futuro. Un grazie sincero e di cuore al segretario generale nazionale Benedetto Di Iacovo per la fiducia accordata, un faro illuminante per tutti noi. La Sicilia, oggi più che mai, rappresenta una delle grandi sfide del sindacato moderno. Un territorio ricco di potenzialità ma ancora frenato da gravi ritardi infrastrutturali, da una mobilità insufficiente, da un’occupazione giovanile in difficoltà e da sacche di povertà e precarietà lavorativa che vanno affrontate con coraggio, visione e progettualità”.

La nomina di Amodeo si inserisce in una strategia di rilancio e consolidamento della presenza sindacale della Confial in Sicilia, orientata a dare voce ai lavoratori, ai giovani, alle aree interne e costiere che attendono sviluppo, investimenti e vera giustizia sociale. “Puntiamo – afferma Benedetto Di Iacovo – su giovani dirigenti capaci, come Giuseppe Amodeo, che possano incarnare un sindacato del fare, del dialogo, della concretezza”.

La linea d’azione di Confial Sicilia è indirizzata a promuovere contrattazione territoriale e di secondo livello a favore dei lavoratori dei settori pubblico, privato e cooperativo, incentivare protocolli per la legalità, la sicurezza sul lavoro e la dignità occupazionale, rilanciare una visione di sviluppo sostenibile fondata su economia circolare, innovazione, valorizzazione dell’agroalimentare e del turismo, coinvolgere le comunità e i lavoratori nella vita sociale, culturale e produttiva dell’Isola, puntando su formazione, inclusione, rappresentanza diffusa.

Per Salvatore Restivo, segretario della Confial Sicilia, “con l’ingresso di Giuseppe Amodeo nella struttura di vertice di Confial Sicilia lavoreremo all’affermazione di un grande sindacato nella nostra regione. Da parte mia, confermo la piena disponibilità alla collaborazione e all’unità di intenti, nell’interesse esclusivo dei lavoratori siciliani”.