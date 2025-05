Confimi Industria e Polo Meccatronica insieme per le imprese

A Palermo la nuova sede dello 'Sportello Italia 5.0'

PALERMO – Si rafforza l’alleanza per l’innovazione tra imprese italiane: grazie alla partnership tra Confimi Industria, che rappresenta oltre 45 mila aziende manifatturiere, e il Polo Meccatronica Valley, nasce una nuova sede dello Sportello Italia 5.0 all’interno nell’incubatore industriale di Termini Imerese.

L’obiettivo è accompagnare le imprese nella transizione digitale ed energetica, sfruttando le opportunità offerte dal Piano Transizione 5.0, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Piano, attivo dal 2 marzo 2024, prevede 12,7 miliardi di euro in due anni per sostenere la trasformazione dei processi produttivi in chiave innovativa e sostenibile.

Attraverso lo “Sportello Italia 5.0” di Termini Imerese le imprese potranno accedere a consulenze personalizzate per pianificare al meglio gli investimenti; avere una formazione specializzata, con corsi in collaborazione con la Fondazione Fenice, per preparare aziende e professionisti a massimizzare i benefici fiscali e ambientali; avere a disposizione un supporto tecnico avanzato per la progettazione, documentazione e gestione delle pratiche necessarie all’ottenimento degli incentivi; usufruire del Comitato delle Competenze, un team interdisciplinare di esperti a supporto delle imprese su temi economici, tecnici, giuridici e sociali.

Il Piano Transizione 5.0 promuove l’adozione di tecnologie digitali avanzate con una forte attenzione alla sostenibilità e all’economia circolare: dall’uso di risorse rinnovabili alla trasformazione del prodotto in servizio, dalla condivisione dei beni al recupero e riciclo dei materiali.

“I conflitti internazionali e i dazi ci impongono di affrontare con urgenza anche i problemi interni – afferma Antonello Mineo, presidente del Polo Meccatronica Valley – per restare competitivi, le imprese italiane devono puntare su efficienza energetica e intelligenza artificiale nei processi produttivi.” “Lo Sportello Italia 5.0 nasce come punto di riferimento per accompagnare le imprese nel cambiamento – aggiunge Raffaele Zanon, responsabile dello Sportello – vogliamo fornire strumenti concreti per trasformare le sfide dell’innovazione e della sostenibilità in opportunità di crescita e sviluppo.