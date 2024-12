Confindustria, Biriaco membro del Consiglio delle rappresentanze portuali

L'imprenditore catanese nell'organismo sull'economia del mare

CATANIA – Antonello Biriaco è stato nominato membro del Consiglio delle Rappresentanze Portuali di Confindustria, il nuovo organismo istituito dal sistema associativo nazionale per rafforzare le politiche legate alla portualità e supportare la crescita del tessuto economico e produttivo italiano.

Presieduto da Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali di Napoli, il Consiglio avrà un ruolo chiave nel coordinare le diverse esperienze territoriali, interfacciandosi con la squadra di vertice di Confindustria, con particolare attenzione alle infrastrutture, alle ZES e all’economia del mare.

Biriaco, amministratore della storica azienda Biriaco Cantieri Navali, fondata a Catania nel 1895, vanta una lunga esperienza nel settore della cantieristica navale e della logistica portuale. È stato presidente di Confindustria Catania e attualmente è componente dell’organismo di partenariato della risorsa mare dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale.

Confindustria e i porti: “Nodi strategici”

“I porti sono nodi strategici per la nostra economia e strumenti chiave per lo sviluppo delle imprese, soprattutto in un contesto globale sempre più competitivo,” dichiara Biriaco.

“Porterò in questo nuovo incarico – continua Biriaco – l’esperienza maturata nella cantieristica navale e nel sistema associativo, con l’obiettivo di promuovere politiche infrastrutturali che favoriscano l’innovazione, la sostenibilità e l’efficienza del nostro sistema portuale”.

“Credo fortemente – conclude Biriaco – nella necessità di rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato, affinché il Paese possa sfruttare appieno la sua posizione geografica e la vocazione all’export. Lavoreremo per dare voce alle esigenze delle imprese che operano nelle diverse realtà portuali e per rendere le politiche industriali più rispondenti alle sfide del mercato”.