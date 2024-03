Confindustria Catania, Busi (Sibeg-Coca Cola) eletta nuova presidente

Si attende la ratifica dell'assemblea degli iscritti

CATANIA – Novantuno voti per la vincitrice, 64 per il secondo classificato, tre schede nulle. Si sono concluse così le elezioni per la presidenza di Confindustria Catania. Maria Cristina Busi, presidente di Sibeg-Coca Cola, è stata incoronata alla guida degli industriali catanesi. Lo sfidante, Salvo Gangi, titolare della concessionaria Covei e già presidente della sezione Trasporti, si è fermato un terzo di voti indietro.

Il Consiglio generale degli industriali etnei si è riunito oggi, come anticipato da LiveSicilia.it. La decisione presa dovrà essere adesso ratificata dall’assemblea degli iscritti. Nelle scorse settimane, le fibrillazioni erano state molte: in una prima fase delle consultazioni, in corsa per la carica di presidente di Confindustria Catania c’erano tre candidati. Era incluso anche Emanuele Spampinato, leader del consorzio Etna Hi-Tech, che però ha fatto un passo indietro. La competizione si era quindi trasformata in una cosa a due.

Da una parte Busi, con tutta la forza di uno dei marchi più solidi dell’intera Sicilia. Dall’altra Gangi, alla guida della sezione Trasporti dell’associazione degli industriali. Il voto di questa mattina ha confermato parte dei rumors che volevano in Busi la favorita, nonostante i bene informati parlassero di convergenza di voti di Spampinato su Gangi.

Adesso, comunque, parte un nuovo capitolo per Confindustria Catania. Quello precedente si era chiuso nel peggiore dei modi: l’ex presidente Angelo Di Martino, dell’omonimo colosso della logistica della zona industriale etnea, era stato costretto alle dimissioni all’indomani di un’inchiesta antiracket della procura di Catania.

Nell’indagine era emerso come l’impresa della famiglia Di Martino fosse stata per almeno vent’anni vittima delle estorsioni del clan Pillera-Puntina. “Ribadisco a ogni riunione che nessuno deve pagare”, aveva detto Di Martino a LiveSicilia.it. Un’affermazione che non era bastata: tre giorni dopo, erano arrivate le sue dimissioni dalla presidenza.