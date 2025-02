Confindustria Catania approva il Piano triennale per la transizione digitale

Interviene Franz Di Bella, vicepresidente degli industriali catanesi

CATANIA – “Esprimiamo il nostro plauso alla Regione Siciliana per l’approvazione del Piano triennale per la transizione digitale 2024-2026. Gli investimenti previsti, che ammontano a 120 milioni di euro di risorse comunitarie e nazionali, rappresentano un passo indispensabile per l’ammodernamento della macchina burocratica regionale, un traguardo atteso da tempo”.

È quanto afferma il vicepresidente vicario di Confindustria Catania, Franz Di Bella, che aggiunge: “La semplificazione dei processi amministrativi e l’adozione di nuove piattaforme digitali non solo garantiranno una maggiore efficienza nell’interazione con l’amministrazione pubblica, ma si tradurranno in vantaggi tangibili per il tessuto produttivo e per i cittadini”.

“Riconosciamo inoltre – prosegue Di Bella – l’importanza strategica delle sei direttrici su cui si basa il Piano, cruciali per raggiungere i suoi obiettivi: sviluppare un’infrastruttura tecnologicamente avanzata, rafforzare la capacità amministrativa, aumentare l’offerta di servizi digitali, adottare le piattaforme nazionali abilitanti, valorizzare il patrimonio informativo regionale e sviluppare ecosistemi digitali verticali. Questi assi di intervento forniscono una buona base per migliorare le performance della regione in tema di innovazione e competitività”.

Di Bella afferma di apprezzare “l’implementazione del portale dei servizi, la digitalizzazione dei bandi e degli avvisi, la soluzione per il monitoraggio e l’efficienza energetica degli edifici, la creazione della centrale operativa della mobilità e il portale regionale del turismo”, progetti che “daranno un contributo significativo al miglioramento delle infrastrutture digitali e all’efficienza dei servizi pubblici con ricadute positive su cittadini e imprese, Sottolineando come “il know-how delle imprese del territorio etneo possa rappresentare un valore aggiunto strategico per il successo di questo progetto“.

“A supportare queste iniziative – concludono – nella convinzione che il miglioramento dei servizi digitali sia la chiave per attrarre investimenti, sostenere lo sviluppo delle imprese e migliorare la qualità della vita di tutti i siciliani. Ringraziamo il presidente Renato Schifani e tutti coloro che hanno contribuito a pianificare e avviare un progetto strategico per il futuro della nostra regione”.