Pd, il congresso regionale entra nel vivo: candidature entro il 3 maggio

Stumpo avvia l'iter e fissa le date

PALERMO – Gli aspiranti alla poltrona di segretario del Partito democratico siciliano si conosceranno ufficialmente il 2 maggio. Il commissario per il congresso, Nico Stumpo, ha formalmente avviato la sesta stagione congressuale del partito in Sicilia fissando le date del percorso che porterà all’elezione del segretario.

La corsa alla segreteria regionale del Pd

Nella scelta del successore ad Anthony Barbagallo, con il segretario uscente che comunque ritenterà l’elezione, saranno coinvolti soltanto gli iscritti al Pd. Così è stato deciso nella burrascosa assemblea regionale che a fine gennaio ha approvato il regolamento del congresso.

La lite dell’Astoria Palace

Le scorie nate dallo scontro dell’Astoria Palace hotel di Palermo, però, non sono ancora state smaltite e così Stumpo, inviato dalla segreteria nazionale a metà febbraio, sta cercando di traghettare il partito nella nuova fase col minor numero di scossoni possibile.

Le candidature per la carica di segretario regionale del Pd si potranno presentare dalle 8 del 2 maggio alle 12 del giorno successivo. Stesso timing per le candidature riguardanti le segreterie delle federazioni provinciali Dem. Dalle 8 del 7 maggio alle 12 del giorno successivo, invece, si potranno presentare le liste per l’Assemblea regionale del partito. A partire da 9 maggio, invece, parola agli iscritti, con il voto nei congressi di circolo che si protrarrà fino al 25 del mese.