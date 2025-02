Pd, Schlein invia Stumpo come commissario per il congresso in Sicilia

Rubino: "Ottima notizia"

PALERMO – Il Pd nazionale ha designato il deputato calabrese Nico Stumpo come commissario per il congresso che in primavera dovrà eleggere il nuovo segretario dei dem siciliani. Il ruolo di Stumpo sarà quello di sovrintendere all’iter per la scelta della prossima guida regionale del Pd.

Pd, le risse dell’assemblea regionale

La decisione dei vertici nazionali del Partito democratico arriva dopo le risse che si sono registrate nel corso dell’assemblea regionale dell’Astoria hotel. In quella occasione le tensioni accumulate per giorni sul regolamento proposto dal segretario Anthony Barbagallo sfociarono in risse verbali condite anche da qualche spintone.

Rubino: “Buon lavoro a Stumpo”

“Il commissariamento è una notizia che aiuta e che spero possa consentire al Pd siciliano di uscire dal guado e ritrovare la giusta serenità per vincere le sfide elettorali che ci attendono nei prossimi anni”, dice Antonio Rubino, coordinatore regionale dell’area Orfini e componente della direzione nazionale.

“A Nico Stumpo, persona che conosco da anni e che stimo profondamente, abbiamo il dovere di offrire tutta la collaborazione necessaria al fine di arrivare ad un congresso chiaro e limpido sul piano regolamentare – aggiunge commentando la notizia scritta da Repubblica -. Se riusciremo a fare questo sarà già un grande passo in avanti che, anche nel caso in cui si dovessero confrontare opzioni diverse, consentirà a tutti di riconoscersi il giorno dopo. La prossima settimana convocherò il coordinamento regionale di LEFTWING, alla presenza di Matteo Orfini, per definire il lavoro dei prossimi mesi”.