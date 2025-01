Congresso del Pd in Sicilia: al via la petizione online per le primarie

L'iniziativa di Antonio Rubino, coordinatore di Left

PALERMO – Congresso del Pd in Sicilia, al via la raccolta firme online per le primarie aperte agli elettori del Pd. A lanciare l’iniziativa su change.org è Antonio Rubino, coordinatore regionale di Left.

Pd, petizione online per le primarie

“Promuoviamo una raccolta di firme a sostegno del mantenimento delle primarie nello Statuto regionale del PD siciliano – scrive Antonio Rubino su change.org – che invieremo alla Segretaria Nazionale Elly Schlein e alla Direzione nazionale del partito”.

La petizione online si affianca a quella cartacea, che ha raccolto già 1.000 firme. Nei giorni scorsi è stata inviata una lettera appello alla segretaria del Pd, il testo è lo stesso della petizione.

“Il PD siciliano ha bisogno di aprirsi alla società – si legge su change.org – e di coinvolgere nuove energie che il tesseramento da solo non sarebbe in grado di fare. Per questo ci appelliamo alla Segretaria Elly Schlein di non lasciare la scelta della sua classe dirigente territoriale al solo meccanismo del tesseramento che in tante realtà è condizionato da dirigenti che risultano alleati persino delle forze politiche di centrodestra”.