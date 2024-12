Consiglio comunale a Siracusa: l’opposizione occupa l’aula

La protesta è montata dopo che la maggioranza ha fatto saltare il numero legale

SIRACUSA – Protesta dei consiglieri di opposizione al consiglio comunale di Siracusa che hanno deciso di occupare l’aula. Nella seduta di ieri la maggioranza ha fatto cadere il numero legale e quindi la seduta è stata rinviata a stamane.

Cinque consiglieri, Paolo Cavallaro, Ferdinando Messina, Angelo Greco, Sara Zappulla, Damiano De Simone hanno deciso di occupare l’aula tutta la notte.

“La maggioranza in aula non sa dialogare, sceglie di abbandonare l’aula e andare via, fa cadere il numero legale. Non ci stupiamo d’altronde perché neanche il loro massimo esponente ama stare in aula e preferisce disertarla sistematicamente, mese dopo mese”.

Il riferimento è al sindaco Francesco Italia che non si è presentato in assemblea. “Il consiglio comunale era fissato per oggi – scrivono il gruppo consiliare del Pd Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco: il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Paolo Cavallaro e Paolo Romano; il gruppo consiliare Insieme, Ivan Scimonelli, Daniela Rabbito e Francesco Vaccaro il gruppo consiliare di Forza Italia Ferdinando Messina, Leandro Marino, Damiano De Simone, Luigi Gennuso il consigliere del gruppo misto Cosimo Burti – perché proprio oggi era stata paventata la presenza del primo cittadino in occasione del punto sui lavori di riqualificazione della zona via Tisia/ Pitia e parcheggio di via Damone”.

“Anche in questa occasione risulta assente. Stamane altro consiglio comunale ma questa volta la maggioranza si è ricompattata bocciando tutti gli emendamenti dell’opposizione. Si è parlato di regolamento sulla toponomastica. Domani pomeriggio ennesima seduta del consiglio comunale: si parlerà finalmente di riqualificazione della zona via Tisia/ Pitia e parcheggio di via Damone e il sindaco dovrebbe essere presente”.