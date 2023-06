Consiglio comunale, maggioranza assente e salta la seduta

L'affondo dei gruppi di opposizione

PALERMO – “Neanche la strigliata del Sindaco è servita a muovere le coscienze della maggioranza, che non raggiungendo nuovamente il numero legale per consentire i lavori d’aula, dimostra di non possedere cultura di governo. Nemmeno dinanzi alla stringente scadenza della rimodulazione del piano di riequilibrio e la necessaria approvazione di due complesse delibere propedeutiche al Bilancio, la maggioranza si è preoccupata di garantire la validità della seduta. La crisi della maggioranza è ormai sotto gli occhi di tutti ed è inaccettabile che al governo della città sieda un’amministrazione che ha più a cuore le poltrone che l’interesse dei cittadini e delle cittadine”.

Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere comunali di Progetto Palermo, Partito Democratico, Azione, Movimento 5 Stelle, Oso e Gruppo Misto.