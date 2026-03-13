Consulta della bicicletta: “Stop agli scooter elettrici illegali”

L'incontro in prefettura

PALERMO – “La Consulta della bicicletta”, convocata stamattina in Prefettura, ha ribadito la necessità di interventi interforze per reprimere il fenomeno degli scooter elettrici illegali e la continua violazione delle aree pedonali della città anche alla luce di gravi risvolti di criminalità.

L’incontro

La Consulta ha manifestato l’esigenza di prevenire e informare, attraverso attività mirate nelle scuole e il coinvolgimento degli esercenti che commerciano i veicoli. La Consulta, si legge in una nota, “spera che l’assenza di rappresentanti del Comune non sia dovuta alla mancanza di una reale volontà politica di affrontare la questione”.

E confida “nel fatto che l’incontro di oggi possa segnare un punto di svolta nella situazione di impunità diffusa e di persistente violazione del codice della strada a danno degli utenti più deboli: bambini, disabili, pedoni e ciclisti”.