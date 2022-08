Scarpinato e Floridia in pole per Palazzo Madama, tra gli esclusi Varrica, Di Piazza e Penna

PALERMO – Giuseppe Conte capolista nel collegio plurinominale Sicilia 1 della Camera, l’ex procuratore Generale di Palermo Roberto Scarpinato in pole position per un posto al Senato nel raggruppamento occidentale. Quando è da poco trascorsa la mezzanotte, il Movimento cinque stelle pubblica l’esito del voto online che stabilisce la griglia di partenza dei candidati dei collegi plurinominali alle Politiche del 25 settembre e in Sicilia non mancano le sorprese, con grandi esclusi che però potrebbero avere ancora una chance nell’uninominale.

Conte capolista

Il gioco dell’alternanza uomo-donna porta l’uscente Valentina D’Orso in seconda posizione, con la certezza della rielezione dal momento che Conte risulta capolista in altre tre regioni italiane e altri quattro collegi: Lombardia 1 (entrambi i collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 (primo collegio). Terza piazza nel collegio Sicilia 1, che comprende anche Palermo, per un altro deputato uscente, il casteldaccese Davide Aiello. Quarta una militante storica pentastellata, Daniela Morfino. Fuori dalla quaterna, e primo dei candidati supplenti, il deputato palermitano Adriano Varrica. In termini numerici Aiello e Varrica sono stati i più votati, rispettivamente con 774 e 586 preferenze, ma l’alternanza di genere ha penalizzato il parlamentare palermitano. Fuori dai giochi un altro deputato uscente, Aldo Penna, che ha totalizzato 111 voti.

Carmina in pole

Alla Camera Sicilia 2 la spunta l’ex sindaca di Porto Empedocle Ida Carmina, forte dei 372 voti ottenuti. Seguono gli uscenti Filippo Perconti, Vita Martinciglio e Dedalo Pignatone. Sul fronte centro-orientale, per il collegio Sicilia 2-01, capolista sarà l’uscente messinese Angela Raffa, la parlamentare più giovane in carica nell’attuale legislatura: per lei il maggior numero preferenze tra i candidati alla Camera in Sicilia con 1.092 voti ottenuti online. Seguono Salvatore Granata, Grazia D’Angelo e Alessandro Geraci. Il catanese Luciano Cantone sarà capolista nel collegio Sicilia 2-02, seguito da uno dei volti storici del grillismo catanese, Matilde Montaudo, da Gabriele Giuseppe Liuzzo e da Carmela Scuderi. Questi i primi quattro nomi per Sicilia 2-03: Filippo Scerra (deputato uscente), Vanessa Ferreri (ex parlamentare all’Ars nativa di Vittoria, nel Ragusano), Eugenio Saitta (anche lui reduce dall’esperienza a Montecitorio) e Paola Brullo.

Al Senato Damante dietro a Scarpinato

Al Senato, dietro a Scarpinato, inserito nel ‘listino’ di Conte, nel collegio Sicilia 1 scalpitano l’attuale deputata regionale nissena Ketty Damante, l’uscente Pietro Lorefice, che ha ottenuto il record assoluto di voti (1.173) e Maria Bellavia. Grande escluso, e primo dei candidati supplenti, l’uscente Steni Di Piazza, ex sottosegretario al lavoro nel governo Conte 2: per lui due soli voti in meno di Lorefice ma la candidatura di Scarpinato e l’alternanza uomo-donna lo portano fuori dalla quaterna.

Al centro della foto l’ex procuratore Generale di Palermo Roberto Scarpinato

Floridia capolista per Palazzo Madama

Nel collegio Sicilia 2 Barbara Floridia, la ex candidata alle primarie dell’area progressista in Sicilia e inserita nella lista dei nomi voluti da Conte, ottiene la pole position. Dietro di lei il senatore di Scicli Giuseppe Pisani, Cinzia Amato e l’ex sindaco di Ragusa, grillino della prima ora, Federico Piccitto.