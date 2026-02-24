Conte: “Le toghe restino autonome, domani ci vedremo a Palermo”

Il leader del M5s ai cittadini di Niscemi: "Ci saremo anche quando si spegneranno i riflettori"

PALERMO – “Domani ci vedremo a Palermo. Il potere giudiziario è stato concepito come autonomo e quindi è ovvio che debba controllarsi da solo, se fosse controllato dalla politica non avremmo un equilibrio dei poteri fondamentale nell’aspetto democratico. Il primato della politica non significa essere immune dal controllo della magistratura, cara Meloni”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, collegato a una conferenza stampa al Senato, riferendosi al faccia a faccia sul referendum previsto domani a Palermo col ministro della giustizia, Carlo Nordio.

Poco prima il leader del M5s, accompagnato dal coordinatore regionale Nuccio Di Paola, ha raggiunto Niscemi ed incontrato il sindaco Massimiliano Conti in Municipio.

“Noi ci saremo sempre, anche quando si spegneranno i riflettori. Non sono venuto prima a Niscemi proprio per non intralciare le operazioni”, ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, parlando con uno degli sfollati che ha perso la casa, fuori dal municipio.

Sempre durante il collegamento Conte ha parlato della presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo: “È stato grave – ha aggiunto – aver scoperto che la presidente della commissione antimafia abbia taciuto relazioni familiari, che avesse uno zio condannato in giudicato per i rapporti fiduciari che aveva con una cosca della ‘ndrangheta, un palese conflitto di interessi che abbiamo saputo dai giornali. È gravissimo che non lo abbia denunciato. Le colpe delle zie non ricadono sui nipoti, ma se i nipoti aspirano all’incarico di presidente dell’antimafia il legame andava dichiarato”.