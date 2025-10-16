Contrabbando di tabacco da masticazione: sequestro a Caltanissetta

Denunciato un asiatico

CALTANISSETTA – Finanzieri del gruppo di Caltanissetta hanno sequestrato, perché portati in Italia di contrabbando, oltre 56 chilogrammi di tabacco da masticazione lavorato Gutka. E’ originario dell’India e del Pakistan dove viene utilizzato diffusamente, per via degli effetti stimolanti prodotti sull’organismo umano, dai lavoratori impiegati in mansioni faticose e prolungate.

E’ un tipo di tabacco che, sottolinea la guardia di finanza, ha rilevanti effetti nocivi sulla salute degli assuntori ed è potenzialmente responsabile di gravi malattie, come il cancro alla gola, ai polmoni e alla bocca. Il destinatario dell’intera spedizione, un asiatico residente a Caltanissetta, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.