 Barcellona Pozzo di Gotto, arrestato un pusher 34enne
Controlli antidroga nel Messinese: manette per un pusher 34enne

Le forze dell'ordine hanno trovato in casa la sostanza stupefacente
CARABINIERI
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – I carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito d’iniziativa diverse perquisizioni personali e domiciliari, che hanno portato all’arresto di un 34enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. 

In particolare, nel corso della perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’interessato, i carabinieri hanno trovato – nell’armadio nella camera da letto – 1,8 chilogrammi di hashish, suddivisa in 18 panetti. Inoltre, in un locale rustico adiacente e nella disponibilità del 34enne, i militari hanno scoperto anche un’apposita area presumibilmente attrezzata per preparare e confezionare lo stupefacente. All’interno, infatti, sono state rinvenute diverse dosi di cocaina, marijuana e hashish, nonché un bilancino di precisione intriso di residui di droga e la somma di 297 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. 

Lo stupefacente è stato consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio, mentre il 34enne è ristretto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

