 Controlli a Catania: denunce e sequestri tra Centro e Ognina
Controlli a Catania: denunce e sequestri tra Centro e Ognina

Le verifiche dei Carabinieri
PUBBLICA SICUREZZA
di
CATANIA – I Carabinieri hanno effettuato un servizio mirato nei quartieri “Centro” e “Lungomare Ognina” per prevenire e reprimere l’illegalità, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini e dei turisti durante il periodo estivo. L’azione è stata condotta in sinergia tra la Compagnia Piazza Dante e la Stazione di Ognina, con pattuglie sia in uniforme sia in abiti civili lungo le principali arterie stradali e le zone più frequentate.

I controlli a Catania

Durante i controlli, un 22enne e un 60enne, entrambi di Catania, sono stati denunciati per guida senza patente. In entrambi i casi le auto erano prive di copertura assicurativa e i conducenti risultavano recidivi per la stessa infrazione negli ultimi due anni.

I militari hanno inoltre sorpreso un 31enne di Catania e un 37enne di Belpasso mentre esercitavano abusivamente l’attività di parcheggiatore. Per entrambi è scattata la denuncia per violazione del DASPO urbano, misura che vieta il ritorno in determinate zone della città a chi agevola la sosta degli automobilisti in cambio di denaro.

Nel complesso l’operazione ha permesso di controllare 27 persone e 12 veicoli, con la contestazione di 9 sanzioni al Codice della Strada per un totale di oltre 8.000 euro e il sequestro o fermo amministrativo di due mezzi. L’attività conferma l’impegno costante dell’Arma nel presidiare il territorio, contrastare il degrado urbano e garantire maggiore sicurezza a cittadini e turisti.

