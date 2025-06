Catania, ristorante sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico

I controlli in via Dusmet

CATANIA – Un’operazione congiunta di Polizia di Stato e Polizia Locale ha interessato la mattinata di ieri il centro storico di Catania, con l’obiettivo di verificare la regolarità di licenze e concessioni di alcune attività commerciali. L’intervento, disposto dal Questore di Catania, ha visto la partecipazione dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e degli agenti del settore “Annona” della Polizia Locale, in un modello di collaborazione istituzionale già consolidato.

Irregolarità riscontrate in via Dusmet

L’operazione ha concentrato i controlli su alcune attività di ristorazione di via Dusmet, dove sono state rilevate criticità amministrative in un locale. Nello specifico, gli agenti hanno riscontrato l’installazione di una recinzione esterna al ristorante, che delimitava una porzione significativa di strada pubblica.

Il titolare del ristorante aveva occupato abusivamente uno spazio di oltre 120 metri quadrati senza alcun titolo. Questa occupazione ha creato un serio pericolo per la circolazione stradale.

Sequestri e sanzioni

Di conseguenza, è stato disposto il ripristino delle condizioni di sicurezza e si è proceduto al sequestro di tutti gli arredi esterni posizionati sul suolo pubblico senza autorizzazione. Tra gli articoli sequestrati figurano 90 sedie, 41 tavoli, 7 ombrelloni e 15 partizioni metalliche.

Gli accertamenti hanno evidenziato ulteriori irregolarità amministrative, portando all’elevazione di sanzioni per circa 500 euro al titolare del locale, sia per l’occupazione abusiva di suolo pubblico che per la mancata esposizione degli orari di apertura e chiusura.