Catania, Trappeto Nord: quattro denunciati per abusi edilizi

CATANIA – I Carabinieri continuano a intensificare i controlli contro l’abusivismo edilizio nel territorio etneo. Nel quartiere Trappeto Nord, la Stazione di Catania Nesima ha scoperto un manufatto abusivo in costruzione di circa 30 metri quadrati, realizzato in aderenza a un edificio già edificato illegalmente su terreno pubblico.

Il controllo a Trappeto

Durante il controllo, i militari hanno sorpreso tre operai al lavoro: un 58enne, il figlio di 32 anni e un 64enne, tutti residenti a Catania. Grazie all’intervento tempestivo, l’opera non è stata completata. Le indagini hanno poi permesso di individuare il committente dei lavori, un 53enne catanese con precedenti penali.

Tutti e quattro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per violazione edilizia e invasione di terreni pubblici. Le attrezzature impiegate e l’area interessata dai lavori sono state sequestrate.

L’attività dei Carabinieri punta a ripristinare la legalità e garantire la fruizione sicura degli spazi pubblici, tutelando cittadini e comunità e contrastando fenomeni che deturpano il territorio.