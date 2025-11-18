Controlli interforze a Valguarnera Caropepe, multe e una patente ritirata

Impegnati polizia, carabinieri e guardia di finanza

VALGUARNERA CAROPEPE – Centotre persone e 51 veicoli controllati, elevate 4 sanzioni per violazione al codice della strada, una patente di guida ritirata, 2 carte di circolazione sospese e 7 esercizi commerciali controllati dove sono state accertate una violazione amministrativa e un illecito penale. Questo il bilancio dei controlli interforze nel comune di Valguarnera Caropepe (Enna).

Un’attività mirata all’intensificazione dell’ordinaria prevenzione, anche con l’impiego di risorse aggiuntive e, nello specifico, degli equipaggi della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza. L’obiettivo è consolidare la presenza delle Istituzioni nel territorio, e in particolare presso i centri abitati e le zone urbane e rurali, garantendo maggiore sicurezza, limitando, i fenomeni legati alla criminalità diffusa e all’abuso di sostanze alcoliche o di stupefacenti. Le forze dell’ordine invitano la cittadinanza a collaborare attivamente segnalando situazioni sospette al numero unico di emergenza 112.