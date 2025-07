Controlli interforze alla Vucciria e in centro storico: multe e sequestri

Sequestrata una bancarella abusiva di vendita di alcolici

PALERMO – Proseguono a Palermo i controlli interforze collegati al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”. Polizia, carabinieri e polizia municipale, hanno continuato a presidiare, anche in queste ore, le aree della movida con particolare riferimento alla Vucciria al fine di contrastare situazioni di degrado urbano e verificare eventuali attività illegali poste in essere.

I poliziotti della squadra amministrativa del commissariato “Oreto-Stazione” hanno effettuato due accessi ispettivi presso esercizi commerciali ricadenti nella loro competenza territoriale. Presso un locale sono in corso accertamenti per verificare la concessione per l’occupazione di suolo pubblico e la perizia fonometrica. Una bancarella ambulante in piazza Sant’Anna, adibita alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche è risultata priva di qualsiasi autorizzazione. Sono scattate di conseguenza multe e sequestro.

Nel corso di tutti i servizi approntati sono state identificate 146 persone, di cui 30 con precedenti di polizia, controllati alcuni veicoli ed elevate contestazioni per violazioni al Codice della Strada. Un veicolo è stato sanzionato per circolazione in zona pedonale. I servizi di Alto Impatto proseguiranno nelle prossime ore.