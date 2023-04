Movida selvaggia, controlli in centro: decine di sanzioni

Il dispositivo di sicurezza in due zone del centro storico

2' DI LETTURA

CATANIA – Controlli movida nel centro di Catania. Nel weekend appena trascorso, in attuazione delle direttive emanate in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, il Questore di Catania ha disposto complessi ed articolati controlli nelle vaste zone del centro storico divise, al fine di migliorare l’efficienza operativa, in 2 aree. Da un lato, la zona compresa tra via Coppola, via Antonino di Sangiuliano, piazza Bellini e piazza Scammacca, dall’altro piazza Federico di Svevia e vie limitrofe.

Controlli movida a Catania

Nelle aree operative sono stati dislocati equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Gli equipaggi hanno vigilato sulle dinamiche collettive ed operato diversi controlli nei confronti delle persone ivi presenti o in transito, soprattutto per il contrasto di quelle condotte, commesse dagli avventori degli esercizi pubblici ed alla guida di auto e motoveicoli, che incidono fortemente sul decoro urbano ed ingenerano allarme nella collettività.

I numeri

Complessivamente sono state controllate 106 persone, di cui 20 conducenti di veicoli sottoposti a verifica del tasso alcolemico con etilometro e 66 veicoli. All’esito dei controlli sono state contestate 70 violazioni del Codice della Strada, 11 veicoli sono stati sequestrati perché privi di copertura assicurativa per la responsabilità civile. In più 7 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo perché condotti da persona priva di patente e 13 motocicli sono stati sottoposti a fermo amministrativo perché condotti da persona senza casco.

Il parcheggio selvaggio

Da evidenziare – si legge in un comunicato della Questura – la mirata attività eseguita per contrastare il “parcheggio selvaggio” in Piazza Federico II di Svevia, che ha permesso alle pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale ivi dislocate di accertare e contestare 11 sanzioni nei confronti di altrettanti conducenti di auto e motoveicoli, parcheggiati in divieto di sosta in modo tale, peraltro, da creare grave intralcio alla circolazione stradale.

Nel corso dei controlli su via via Antonino di Sangiuliano, infine, è stato denunciato per ricettazione un cittadino straniero, fermato alla guida di autoveicolo, al cui interno sono state rinvenute 40 paia di calzature sportive con marchio di note aziende produttrici contraffatto.