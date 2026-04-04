Erano pronti per essere venduti a Pasqua e Pasquetta

PALERMO – I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo hanno effettuato controlli nelle pasticcerie del capoluogo durante il periodo pasquale scoprendo numerose irregolarità.

Tra le principali, la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo, carenze nella tracciabilità degli alimenti e cattivo stato di conservazione, degrado dei laboratori e dei locali di somministrazione e ampliamenti abusivi delle pasticcerie, in particolare la realizzazione di dehors senza autorizzazione.

Nas nelle pasticcerie, i numeri dei controlli

Complessivamente, le ispezioni hanno portato a sanzioni amministrative per 10mila euro e al sequestro di oltre 2 quintali di alimenti irregolari, di cui circa un quintale in una sola pasticceria del centro storico di Palermo. I prodotti sequestrati, potenzialmente ingannevoli per i consumatori e nocivi per la salute, saranno distrutti per evitare che siano venduti in vista di Pasqua e Pasquetta.

“L’obiettivo delle verifiche si legge in una nota dei carabinieri – è garantire che i prodotti immessi sul mercato rispettassero gli standard di sicurezza e qualità, a tutela della salute dei consumatori”.