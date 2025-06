Controlli su strada a Catania, 130 automobilisti sanzionati

Oltre 300 punti decurtati dalle patenti nei primi di giugno

CATANIA – Oltre 300 punti decurtati dalle patenti e 130 automobilisti sanzionati: è questo il bilancio della vasta attività di controllo eseguita dalla Polizia di Stato nei primi giorni di giugno sulle principali arterie stradali del Catanese. L’operazione mirava a contrastare le condotte illecite alla guida che mettono a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Catania hanno intensificato i servizi di pattugliamento per garantire la sicurezza stradale, specialmente in un periodo in cui, con l’arrivo della bella stagione, si registra un aumento degli spostamenti, in particolare durante i fine settimana.

Infrazioni comuni e sequestri

Le pattuglie della Polstrada hanno presidiato i punti strategici della tangenziale e dello svincolo di San Gregorio, fermando e sanzionando numerosi automobilisti indisciplinati. Centinaia di viaggiatori sono stati identificati e altrettanti veicoli controllati, portando a una “pioggia” di sanzioni.

Nel dettaglio, sono state riscontrate diverse gravi infrazioni: 20 persone sono state trovate senza la cintura di sicurezza allacciata; 26 auto sono state sospese dalla circolazione stradale perché risultate prive della revisione periodica; 20 mezzi sono stati sequestrati poiché i rispettivi conducenti viaggiavano senza la necessaria assicurazione per la responsabilità civile.

La Sezione Polizia Stradale di Catania ha già annunciato che ulteriori controlli sono stati pianificati per i prossimi giorni su tutto il territorio di competenza, a conferma dell’impegno costante per la sicurezza sulle strade.