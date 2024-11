Controlli tra Partinico e Trappeto: un arresto, denunce e multe

Elevate contravvenzioni per 2.500 euro

PARTINICO – Controlli antidroga dei carabinieri nel Palermitano. I militari della compagnia di Partinico hanno effettuato un servizio di controllo del territorio che ha portato all’arresto di un 23enne a Trappeto per spaccio di droga. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

A Balestrate, un 40enne è stato denunciato in stato di libertà per porto non giustificato di arma da taglio. Durante un controllo in strada, i carabinieri della stazione lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, sono stati denunciati in stato di libertà un 34 enne ed un 31enne per guida senza patente e altri tre automobilisti sono stati sanzionati perché sprovvisti dell’assicurazione. Un giovane, trovato in possesso di una dose di hashish, è stato segnalato alla Prefettura di Palermo. L’ammontare delle contravvenzioni elevate è di quasi 2500 euro.