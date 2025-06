Volare a 130 km/h tra le Madonie: vivi la zipline e l’altalena più alta d’Europa

Nel cuore del Parco delle Madonie, a San Mauro Castelverde (PA), si trovano due esperienze più che adrenaliniche: la Zipline Sicilia e l’Altalena Gigante. Se non avete mai sentito parlare di zipline, è arrivato il momento di scoprire una delle esperienze outdoor più esaltanti che esistano. Nel complesso si tratta di un sistema che consente di volare, letteralmente, da un punto all’altro grazie a un’imbracatura fissata a una fune d’acciaio tesa in pendenza.

In Italia ne esistono solo una decina, ma quella di San Mauro Castelverde si distingue per essere tra le più veloci e più panoramica. In tutto il Sud Italia, oltre a quella della Campania, è l’unica struttura di questo tipo.

Questa struttura offre un’esperienza adrenalinica unica, con una fune d’acciaio lunga 1600 metri che attraversa una vallata profonda 300 metri, permettendo di raggiungere una velocità massima di 130 km/h. Un volo sul vuoto immerso nella natura incontaminata, con panorami che abbracciano l’intero complesso delle Madonie.

Come anticipato, oltre alla zipline, è presente anche l’altalena gigante più alta d’Europa sospesa a 16 metri di altezza su una vallata profonda 300 metri, offrendo un’altra emozionante attrazione per i visitatori e una vista panoramica da brividi.

La Zipline più lunga d’Italia

La Zipline di San Mauro Castelverde è una delle più veloci d’Italia, con un dislivello di 260 metri e un’altezza massima dal suolo di 300 metri. Il volo dura circa 1 minuto e mezzo, durante il quale si può ammirare un panorama mozzafiato che spazia dalle montagne delle Madonie al Mar Tirreno, con vista sulle Isole Eolie e Ustica. È possibile scegliere tra tre modalità di volo: il “volo dell’angelo” (singolo o in coppia), il “volo con il seggiolino”, praticabile anche per coloro che presentano disabilità motorie e il “volo freestyle” (entrambi singoli). L’attività è accessibile a partire dai 12 anni, con un peso minimo di 35 kg.

L’Altalena Gigante delle Madonie

Accanto alla Zipline troviamo anche l’altalena gigante più alta d’Europa, sospesa a 16 metri di altezza e profonda 300mt. Questa attrazione presenta tre modalità di utilizzo: il “volo di Heidi” per bambini dai 6 anni e almeno 1,20 metri, sospesa a 5 mt di altezza, “il volo adrenalinico”, a 10 metri e il “volo del diavolo”, a 16 metri, fruibile da una a tre persone contemporaneamente. L’altalena offre un’esperienza unica nel suo genere, con la sensazione di essere sospesi nel vuoto sopra la vallata.

Informazioni e Prenotazioni

Dal 2023, Zipline Sicilia è stata inserita tra le migliori attrazioni del mondo su TripAdvisor, grazie alle numerose recensioni positive da parte dei visitatori. Per rimanere aggiornati su novità, eventi e promozioni, è possibile seguire Zipline Sicilia e Altalena Gigante sui principali social media: Instagram, Facebook e TikTok. Sui canali social vengono condivisi contenuti esclusivi, video delle esperienze e informazioni utili per organizzare la propria visita.

Entrambe le attrazioni sono aperte a singoli visitatori, famiglie, gruppi numerosi, comitive scolastiche e team aziendali. È possibile prenotare in anticipo, anche per organizzare esperienze su misura.

Per maggiori informazioni e per prenotare la vostra esperienza, potete contattare il numero +39 333 1293487 o visitare il sito ufficiale all’indirizzo www.ziplinesicilia.it e https://www.altalenagigante.it/. La struttura si trova in Località Vicolo Convento, snc, 90010 San Mauro Castelverde (PA).

Vivere l’esperienza di Zipline Sicilia e Altalena Gigante significa immergersi in un’avventura unica, tra adrenalina e paesaggi mozzafiato, nel cuore della Sicilia.