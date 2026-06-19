 Un uomo è stato arrestato allo Zen, aveva armi e droga in casa
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Controlli allo Zen, droga e armi in casa: arrestato un uomo VIDEO

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Una pistola era priva di matricola
POLIZIA
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1 min di lettura

PALERMO – Gli agenti della polizia di Stato hanno effettuato dei controlli nel quartiere Zen.

Gli agenti hanno sequestrato una pistola Beretta calibro 9×21 con matricola abrasa, completa di tre caricatori, oltre 280 cartucce e circa 400 grammi di hashish. Il proprietario dell’immobile è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e per spaccio di sostanze stupefacenti.

All’interno dell’immobile sono stati rinvenuti quattro panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 400 grammi, nonché ulteriori 69 dosi della stessa sostanza, già confezionate e pronte per la cessione, per un peso complessivo di 86 grammi. Oltre quattro bilancini di precisione e materiale vario destinato al confezionamento dello stupefacente.

Al termine delle attività, l’uomo è stato tratto in arresto e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per le determinazioni di rito.

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