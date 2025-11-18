Contromano in piazza Marina, morde un carabiniere: arrestato

I controlli in città. Sequestrati e multe a Bonagia e allo Zen 2

PALERMO – A bordo di un’auto stava percorrendo con un amico piazza Marina contromano e una volta sceso dall’auto, barcollante, si è scagliato contro i carabinieri. E’ successo durante i controlli effettuati negli ultimi giorni in città. Il giovane, un 27enne palermitano, ha reagito con violenza, al punto da mordere uno dei militari. Per lui è scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’aggressione durante il sequestro

In manette è finito anche un 19enne. E’ stato sospreso senza casco alla guida di una moto da cross senza targa, ma alla vista dei militari si è dato alla fuga. E’ stato rintracciato in via Nicolò Azoti, ma durante i controlli amministrativi sul mezzo, il giovane e il padre, si sono scagliati contro i carabinieri che stavano effettuando il sequestro.

I controlli delle compagnie di Piazza Verdi e San Lorenzo e del nucleo Radiomobile sono proseguiti nelle zone periferiche del capoluogo. A Bonagia è stato dneunciato un minorenne trovato in possesso di diverse dosi di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. E’ stato anche rintracciato uno scooter che era stato rubato, mentre sono stati sequestrati un coltello a serramanico, un proiettile calibro 9×21, un passamontagna, alcune parti meccaniche d’auto e documenti appartenenti a un motociclo, anche in questo caso risultato rubato.

Droga sequestrata allo Zen

Sotto la lente d’ingrandimento anche lo Zen 2, dove i carabinieri della stazione San Filippo Neri hanno sequestrato oltre 120 dosi tra cocaina, hashish e marijuana, già pronte per la vendita al dettaglio.

I controlli a Ballarò

Controlli pure a Ballarò, dove carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno denunciato a piede libero un uomo e una donna extracomunitari, rispettivamente di 50 e 36 anni, titolari di tre esercizi commerciali di cui due privi di insegna: sono accusati di detenzione, commercio e somministrazione di sostanze alimentari nocive per la salute pubblica e la 36enne, anche per la vendita di tabacchi lavorati senza la prescritta autorizzazione.

Oltre al sequestro preventivo dei tre esercizi commerciali sono scattate sanzioni amministrative per oltre trentamila euro. Fermato inoltre un uomo che aveva nascosto dieci dosi di cocaina negli slip e che era in possesso di settecento euro in contanti. Per lui anche la denuncia per guida senza patente.