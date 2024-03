Cooperative sociali a Palermo, Barranca nuovo responsabile Uil

La nomina

PALERMO – E’ Angelo Barranca il nuovo responsabile Uil del settore cooperative sociali in provincia di Palermo, grazie alla collaborazione tra Uil Temp e Uil Fpl. Lo fanno sapere in una nota congiunta i segretari generali Totò Sanpino e Danilo Borrelli. Barranca, da anni impegnato nel settore anche a livello sindacale, specie sul fronte della disabilità scolastica, si occuperà degli operatori delle cooperative sociali e in particolar modo degli operatori Asacom che collaborano con gli insegnanti di sostegno nelle scuole.