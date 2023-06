Coppa Italia, tutte le date dell’edizione 2023/2024

La data dell'esordio stagionale per il Palermo

In attesa di definire in maniera ufficiale il tabellone della prossima Coppa Italia, la Lega Serie A ha diramato una nota in cui comunica le date della competizione.

Il Palermo, ufficiosamente, affronterà il Cagliari, come conseguenza del piazzamento in classifica delle due squadre nell’ultima stagione, e la sfida sarà valevole per i trentaduesimi di finale.

Di seguito, dunque, tutte le date della Coppa Italia edizione 2023/2024.

Turno preliminare: domenica 06/08/2023

Trentaduesimi di finale: domenica 13/08/2023

Sedicesimi di finale: mercoledì 01/11/2023

Ottavi di finale: mercoledì 06/12/2023, mercoledì 20/12/2023, mercoledì 10/01/2024, mercoledì 17/01/2024

Quarti di finale: mercoledì 31/01/2024

Semifinali: mercoledì 03/04/2024, mercoledì 24/04/2024

Finale: mercoledì 15/05/2024