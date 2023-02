Coppa Italia: passa lo Sporting Club Quinto, TeLiMar ko ai rigori

"Troppi errori in attacco" dice il tecnico Gu Baldineti

Sarà “finalina” per il settimo e ottavo posto per il TeLiMar contro il Circolo Nautico Posillipo in Coppa Italia. Nella semifinale vincono ai rigori 13-11 i padroni di casa dello Sporting Club Quinto, in calottina nera. Alla piscina Marco Paganuzzi di Albaro, il Club dell’Addaura va subito sul 3-0, con i liguri che si rifanno sotto tra la fine del primo tempo e la prima parte del secondo quarto. Lo strappo di Del Basso consente agli uomini guidati da Baldineti di arrivare al cambio campo sul +1. I palermitani guidano il match spesso sul +2, ma sprecano troppo in fase offensiva, anche con Del Basso che nell’ultima frazione stampa un tiro dai cinque metri sulla traversa. Ne approfittano i biancorossi, supportati dal proprio pubblico, che acciuffano l’8-8 a 9” dalla sirena. Fatale, poi, l’errore di Vitale ai rigori, con la parata di Valle che consegna agli uomini di Bittarello la finale per il quinto posto contro la Pallanuoto Trieste.

LA CRONACA

Subito avanti il TeLiMar con Vitale che ruba palla ai liguri e con un coast to coast infila la rete difesa da Massaro. Occhione fa 2-0 in doppia superiorità numerica. I palermitani provano subito ad allungare con Vitale da posizione 1 su uomo in più. Accorcia, però, il Quinto con Molina a sfruttare immediatamente l’extra player.

Ritmi sostenuti e poca lucidità in attacco nella seconda frazione. Dopo cinque superiorità di seguito non concretizzate, il Club dell’Addaura subisce la rete di Fracas, che si gira bene al centro su assist di Mijuskovic, e poi la palomba di Nora, per il 3-3 che riapre la partita. Il TeLiMar non ci sta e in controfuga è Hooper ad attirare le marcature su di sé e a servire alla perfezione Del Basso per il 4-3 su cui si va all’intervallo lungo.

Dopo l’inversione di campo, i siciliani provano di nuovo ad allungare. I due statunitensi portano un contropiede 2vs1 con Irving che regala a Hooper la rete del 5-3. Ma il Quinto non si scompone e reagisce con Jacopo Gambacciani in più per il 5-4. Prosegue il botta e risposta tra le due contendenti. Irving trasforma dai cinque metri. Ravina la mette dentro dalla distanza su uomo in più. Del Basso in superiorità riporta il TeLiMar sul +2.

Negli ultimi 8’ di gioco la partita è più viva che mai. Nicolò Gambacciani in extra player porta il Quinto sul 7-6. Dopo aver fallito un rigore con Del Basso, il Club del Presidente Giliberti si porta sull’8-6 con Hooper su uomo in più. I liguri accorciano ancora con Nora in superiorità quando manca 1’ al termine. Molina con cattiveria agguanta il pareggio a 9” dalla sirena, con il TeLiMar che ci prova fino alla fine senza successo.



Ai rigori: Molina gol; Irving gol; Mijuskovic gol; Hooper gol; Nora gol; Occhione vs Valle gol; Nicolò Gambacciani gol; Vitale vs Valle parata; Ravina gol.

POST PARTITA TELIMAR

“Troppi errori in attacco – commenta l’allenatore Gu Baldineti -. Oggi è mancata la giusta concentrazione. Loro sicuramente erano più motivati di noi. I nostri obiettivi sono altri, anche se dispiace perdere così, dopo aver condotto la partita e non essere riusciti ad allungare sugli avversari come avremmo potuto. Ma ci rifaremo”.



Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: “Abbiamo perso ai rigori contro un mai domo Quinto, che ha meritato la vittoria recuperando di volta in volta lo svantaggio. Abbiamo costruito tantissimo in avanti, guadagnando tante espulsioni. Ma abbiamo anche sprecato troppo in fase di finalizzazione, cosa che nello sport non ci si può permettere. Giocheremo ora la finalina per il settimo e ottavo posto. Dopodiché ci concentreremo in maniera esclusiva sul campionato, dove cercheremo di arrivare più in alto possibile. Essere fra le prime sei in A1 e partecipare per il terzo anno consecutivo alla Final Eight di Coppa Italia è per noi comunque un risultato straordinario, inimmaginabile soltanto 4-5 anni fa”.

IL TABELLINO

Final Eight di Coppa Italia – TeLiMar vs Sporting Club Quinto 11-13 (8-8)

TeLiMar: Jurisic, Del Basso 2, Vitale 2, Di Patti, Fabiano, Hooper 2, Giliberti, Pericas, Lo Cascio, Occhione 1, Lo Dico, Irving 1 (rig.) Washburn – Allenatore: Marco Baldineti

Quinto: Massaro, Gambacciani N. 1, Di Somma A., Massa, Molina Rios 2, Ravina 1, Fracas 1, Nora 2, Figari, Mijuskovic, Gitto, Gambacciani J. 1, Valle – Allenatore: Luca Bittarello

Arbitri: Raffaele Colombo, di Maslianico (CO), e Massimo Calabrò, di Macerata (CE)

Parziali: 3-1; 1-2; 3-2; 1-3 Superiorità: TeLiMar 4/18 + 2 rigori (1 fallito); Quinto 5/10

Note: Usciti per limite di falli Massa (Q) nel III tempo, Gitto (Q) nel IV tempo. Espulsi per reciproche scorrettezze Pericas (T) e Di Somma (Q) nel IV tempo. Del Basso fallisce un rigore nel IV tempo (traversa)