Coppa Sant’Agata, trionfa la Pol. Canottieri Catania Ortea Palace

Gli etnei si aggiudicano la competizione battendo, nella finalissima, il Marina San Nicola Palermo per 9-2

CATANIA – Come da tradizione, la stagione della canoa polo comincia con la Coppa Sant’Agata. La manifestazione sportiva, in onore della patrona di Catania, giunta alla quarta edizione si è disputata domenica 5 febbraio nella splendida location del Porticciolo di Ognina. Kermesse organizzata dalla Polisportiva Nautica Katana di Filippo Aversa in sinergia con lo Jomar Club Catania di Daniele Insabella. La Coppa Sant’Agata ha regalato emozioni e spettacolo. Patrocinio dell’ASI provinciale diretta dal Presidente Angelo Musmeci, che gli organizzatori ringraziano per l’ottima riuscita della competizione. Presente alle gare anche il delegato comunale dell’ASI, Davide Arena. Successo della Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace, che si aggiudica la Coppa Sant’Agata battendo, nella finalissima, il Marina San Nicola Palermo per 9-2.

Terza posizione per lo Jomar Club Catania, che nella finalina piega i padroni di casa della Polisportiva Nautica Katana. Al quinto posto il Cus Catania, sesta la Canoa Polo Ortigia, settimo lo Jomar Club Catania squadra B e ottavo lo Sport Club Ognina.

Grande soddisfazione, al Porticciolo di Ognina, per questo grande evento che apre ufficialmente la stagione 2023 della canoa polo. Un ringraziamento va alla Polisportiva Nautica Katana, che insieme allo Jomar Club Catania ha organizzato la Coppa Sant’Agata. Si ringrazia anche il Comitato organizzatore delle Festività Agatine ed il Coni, nella persona di Enzo Falzone, per aver inserito per il quarto anno consecutivo il Trofeo nei festeggiamenti della Santa Patrona della città di Catania.