Corecom Sicilia protagonista a Taormina per gli Stati generali

Due giorni di incontri e dibattiti sulla corretta informazione

TAORMINA (ME) – Il Corecom Sicilia sarà presente agli Stati generali della Parola, dell’Informazione e dell’Editoria, organizzati dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dalla Fondazione Taormina Arte in occasione del 60°anniversario della legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti.

Nei due giorni di incontri e dibattiti, che si svolgeranno il 20 e 21 aprile al Palazzo dei Congressi di Taormina, dopo il prologo dedicato a due mostre che saranno inaugurate il 19 aprile alle 17.30, il Corecom Sicilia, che patrocina l’evento, punterà i riflettori su due argomenti sui quali mantiene costantemente alta l’attenzione.

Chi parteciperà e quali temi saranno affrontati

Nel corso di due confronti a cui parteciperanno il presidente, Andrea Peria Giaconia, e uno dei commissari, il giornalista Aldo Mantineo, si affronteranno il tema della disinformazione, strettamente legato a quello del diritto di rettifica, che è una funzione delegata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), e quello del ruolo direttivo e di controllo svolto dall’Autorithy.

Il programma

Analizzando il programma in dettaglio, il 20 aprile alle 12.35 nel dibattito sul tema Giornalismo e disinformazione, il pericolo delle fake news, tra i relatori ci sarà Aldo Mantineo, giornalista, presidente di collegio del Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia nonché commissario del Corecom Sicilia, che si confronterà con Gaetano Savatteri, giornalista Mediaset e con la neo segretaria della FNSI, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Alessandra Costante.

Venerdì 21 aprile alle 9.30 confronto sul tema Simboli e linguaggi della cronaca, autodisciplina e Authority: interverrà il presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia, insieme al magistrato Fabio Pilato e al professore ordinario di Semiotica all’Università degli Studi di Palermo, Gianfranco Marrone.

Giaconia: “La corretta informazione è un bene, patrimonio dell’intera collettività”

“La partecipazione attiva del Corecom Sicilia agli Stati Generali della Parola, dell’Informazione e dell’Editoria, promossi per ricordare i 60 anni della legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti – afferma Andrea Peria Giaconia – è un ulteriore segnale della particolare attenzione con la quale guardiamo, anche grazie alle specifiche professionalità presenti nel nostro Organismo, alle dinamiche della corretta informazione. Un bene, quest’ultimo, da intendersi non come qualcosa che sia ad appannaggio di una ristretta cerchia di persone o una questione che interessi solo gli addetti ai lavori come i giornalisti, ma un valore assoluto che è patrimonio dell’intera collettività”.

In occasione degli Stati generali della Parola, dell’Informazione e dell’Editoria, inoltre, il Corecom Sicilia terrà a Taormina una seduta del Comitato.